El túnel del Cadí cobra peatge a veïns de l'Alt Urgell i Cerdanya exempts de pagament

El túnel del Cadí cobra peatge a veïns de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà que estan exempts de pagament al residir o treballar en aquestes tres comarques. Això succeeix des del mes de novembre passat, quan l’empresa concessionària, Túnels de Barcelona i Cadí, va instal·lar unes noves terminals als punts de cobrament. Aquestes màquines només reconeixen l’exempció a qui s’identifica amb targeta de crèdit, tal com s’havia fet en els últims anys. En canvi, no l’aplica als qui ho fan amb el seu telèfon mòbil. Aquesta situació ha provocat indignació entre els afectats, que ja han presentat les primeres queixes.

Més de 20.000 residents i treballadors de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà es beneficien d’aquesta exempció de pagament. Tant ells com la resta de conductors utilitzaven fins al novembre les targetes de crèdit per alçar la barrera al peatge del Cadí. Els primers ho feien només com a mitjà per identificar-se, mentre que els segons pagaven per travessar el túnel. Les noves terminals van incorporar la tecnologia contactless, que permet utilitzar un telèfon mòbil en lloc d’una targeta com a mitjà de pagament. Tanmateix, el mòbil no serveix per identificar els qui no tenen l’obligació de pagar.Fonts oficials de Túnels de Barcelona i Cadí van explicar que l’exempció del peatge està associada al número de la targeta de crèdit dels residents i treballadors que es beneficien d’aquesta bonificació. Tanmateix, aquest número no es mostra a l’utilitzar el telèfon a la terminal. “A l’utilitzar el mòbil es genera un número virtual que no és el mateix que el de la targeta de crèdit que té associada”, van indicar des de la concessionària. Van subratllar que això impedeix que la màquina identifiqui el conductor exempt de pagament i que, per aquesta raó, se li cobra peatge. “A l’utilitzar el mòbil no tenim manera de detectar la targeta de crèdit del resident”, van indicar les mateixes fonts, que ho van atribuir a “qüestions de tecnologia, de seguretat i d’encriptació de la informació”. Els afectats, per la seua part, han fet arribar les seues queixes a la concessionària, al consell comarcal de la Cerdanya i les han difós a través de les xarxes socials. Hi denuncien falta d’informació en el canvi del sistema i reclamen la devolució dels trajectes cobrats.Almenys una desena d’usuaris van formular reclamacions durant la segona quinzena de novembre. Falta per comptabilitzar les dels mesos de desembre i gener.

L’empresa creu que els consells “havien d’avisar” els conductors

Fonts de Túnels de Barcelona i del Cadí van afirmar que “la responsabilitat d’alertar els usuaris corresponia als consells comarcals” de l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya, i van explicar que “el mes d’octubre passat els vam enviar una circular oficial” avisant-los sobre els canvis en el sistema de cobrament dels peatges. “Nosaltres, en compliment de la llei de protecció de dades, no tenim les dades de contacte dels beneficiaris de la bonificació, només les seues targetes de crèdit”, van assenyalar. Per una altra banda, les mateixes fonts van afegir que han programat reunions amb representants dels ens comarcals i el departament de Territori “per veure com abordem les reclamacions que han presentat els residents i treballadors” a qui se’ls ha cobrat peatges des de novembre. “Estudiarem cas per cas, amb la voluntat de donar una resposta el més satisfactòria possible”, van concloure.