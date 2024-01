Quatre ferits en un xoc frontal a la C-14 a Bassella

Quatre persones van resultar ferides, encara que dos van rebre l’alta in situ, en un xoc frontal entre dos vehicles a la C-14 a Bassella. Els serveis d’emergències van rebre l’avís a les 16.56 hores i fins al lloc dels fets es van activar set dotacions dels Bombers, a més de diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra. El sinistre va tenir lloc a l’enllaç amb la C-26, que porta a Solsona. Quatre persones van resultar afectades i dos van rebre l’alta in situ després de ser ateses pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i unes altres dos van ser evacuades en ambulància en estat menys greu cap a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L’accident va provocar retencions de més de quatre quilòmetres i es va establir pas alternatiu. El Servei Català de Trànsit va informar que les cues es van registrar sobretot en direcció sud, d’Oliana a Bassella.

Per una altra banda, una persona va resultar ferida dissabte a la nit en una sortida de via d’un vehicle a l’N-II a Ribera d’Ondara. Segons els Bombers de la Generalitat, el 112 va rebre un avís des d’un dispositiu intel·ligent de l’accident d’un vehicle. Els efectius van comprovar que hi havia un vehicle bolcat. El conductor, que va poder sortir pel seu propi peu del cotxe, va ser evacuat pel Sistema d’Emergències Mèdiques a l’hospital d’Igualada.