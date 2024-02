Imputats per receptes mèdiques falses prescrites per una clínica de Lleida

La Guàrdia Civil investiga dos persones residents a la província de Barcelona per falsificar receptes mèdiques prescrites per una clínica de Lleida. En concret, se’ls investiga per trenta-tres delictes de falsedat documental.

Els dos investigats suposadament utilitzaven aquestes receptes falses per mirar d’obtenir en diverses farmàcies de les demarcacions d’Osca i Saragossa medicaments amb components psicotròpics, el consum dels quals comporta un greu risc per a la salut i que poden vendre’s de forma il·legal.La investigació es va iniciar el març del 2023 quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement que el mes anterior, en una farmàcia de Montsó, un individu havia adquirit amb una recepta falsa diversos medicaments, com Toseina i Trankimazin. Els fets es van posar en coneixement del Col·legi Oficial de Farmacèutics d’Osca. Els autors utilitzaven el format oficial de les receptes catalanes, amb un segell d’una clínica de Lleida. El codi de barres de les receptes era sempre el mateix, falsificant el número del metge col·legiat que les firmava. Després les presentaven a les farmàcies, on algunes vegades obtenien els medicaments i d’altres no. Van estafar en total tretze farmàcies, sis de les quals al Baix Cinca i en altres comarques d’Aragó.Finalment, el passat 25 de gener, els agents van identificar els presumptes autors de l’estafa, dos homes de 62 i 44 anys, residents a la demarcació de Barcelona i reincidents en delictes de falsificació documental. Les diligències s’han entregat al jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Barbastre. Fins ara els imputen un total de trenta-tres delictes de falsedat documental.