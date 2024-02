Més presència policial amb patrulles mixtes per reforçar la seguretat

La junta es va reunir a l’ajuntament de la Seu. - C. SANS

La reunió de la junta de Seguretat Ciutadana de la Seu va acordar ahir incrementar la presència policial als carrers amb patrulles mixtes formades per agents de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. L’acord va arribar després d’una reunió extraordinària, convocada arran de diversos delictes en les últimes setmanes. Aquesta acció té per objectiu dissuadir delinqüents. Per posar-la en pràctica, els Mossos redistribuiran les patrulles comarcals i incidiran més a la capital de l’Alt Urgell.

En la reunió també van acordar celebrar trobades setmanals de la taula de coordinació entre la Policia Local i els Mossos. L’alcalde, Joan Barrera, va anunciar que volen “incrementar el nombre d’efectius” de la Policia Local amb quatre agents nous i un caporal. El cap dels Mossos de l’Alt Urgell, Josep Nieto, va dir que la xifra d’actes delictius “va a la baixa” i va atribuir la sensació d’inseguretat “a la concentració i coincidència de diversos fets delictius en pocs dies”.En la junta de seguretat van participar també el subdelegat del Govern espanyol, José Crespín, el regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Nadal, el subinspector de la Policia Municipal, Antonio González, i responsables dels Mossos, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional.