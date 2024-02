Un diccionari de l'Alt Urgell recopila 4.500 paraules

Estriboc, pamort i pamorta, nyaufat, avarícies o frare. Són una petita mostra de les 4.500 entrades o paraules d’un volum dedicat a la parla i el llenguatge propi de l’Alt Urgell, que sorgeix d’un treball d’investigació fet per l’escriptor de la Seu Joan Aixàs i que ha recollit en la seua obra Paraules que m’agraden.

L’autor, cirurgià de professió, va començar inicialment a ordenar paraules i expressions que havia anat recollint, gradualment, durant molts anys. L’obra es va començar a gestar a començaments del mes de març del 2020, ara fa gairebé quatre anys. La base del llibre es concentra en la recopilació i l’estudi de “paraules antigues, dialectals, vulnerables i en risc d’extinció”, explica Aixàs. En el treball han tingut molt a veure les xarxes socials, des d’on l’autor ha convidat a participar a través d’un col·lectiu de Facebook que rep el mateix nom i que ahir comptava amb prop de 300 persones que continuen fent les seues aportacions. La previsió és que el llibre tindrà continuïtat i que l’autor l’actualitzarà, perquè tal com afirma, des que va acabar el treball que acaba de sortir a la llum, “les entrades no han cessat i ja tindria material per fer una primera revisió”.Les 240 pàgines del Paraules que m’agraden, explica l’autor, contenen també paraules d’altres comarques, entre les quals la Cerdanya i els Pallars, que poden resultar interessants per ser analitzades i estudiada. Totes les entrades contenen una definició. El volum inclou també recordatoris ortogràfics i gramaticals. El disseny i la il·lustració de la coberta del llibre han anat a càrrec de Ramon Berga.

Aixàs presentarà el que es converteix en el seu cinquè treball en un acte públic a la sala Sant Domènec de la Seu. Serà dijous a les 20 hores. La introducció anirà a càrrec de l’alcalde de la Seu, Joan Barrera. També hi intervindran la docent i actual síndica municipal de greuges, Anna Martí, i els escriptors Joan Obiols i Isidre Domenjó. La proposta comptarà amb un fons musical que aportarà Arnau Obiols. El treball compta amb el patrocini de l’ajuntament de la Seu, la Diputació a través de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, IDAPA i el consell comarcal.