Jornada pedagògica sobre l'educació emocional

La solució per aconseguir l’equilibri i millorar les relacions familiars passa per l’educació emocional. Aquesta és una de les principals conclusions de la primera jornada educativa organitzada el cap de setmana a la Seu d’Urgell per professionals de l’educació, que van compartir recursos i estratègies per millorar l’entorn familiar i escolar.

Fàtima Bentoldrà, docent i entrenadora emocional, va organitzar la jornada, en la qual van participar tant pares i mares com professors. Existeix un greu problema, va considerar, de baixa autoestima i d’inseguretat en els menors que provocarà dificultats en l’edat adulta per gestionar les emocions. Soledad Fernández, pedagoga i educadora social, va explicar les diferents etapes de l’adolescència i les principals formes d’actuar dels joves.