Bellestar forma jutges de la raça bruna

Els alumnes van participar ahir en una sessió pràctica per valorar animals de raça bruna. - C. SANS

L’Escola Agrària del Pirineu de Bellestar (Montferrer i Castellbò) acull des d’ahir i durant les properes setmanes una formació específica per a jutges i qualificadors de bestiar boví. Els alumnes del curs, tots ells joves ramaders amb explotacions a l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça, el Ripollès i la Garrotxa, sortiran preparats per qualificar animals de raça bruna en qualsevol punt de Catalunya.

Martí Orriols, gerent de la Federació de Raça Bruna dels Pirineus i docent del curs, va explicar que a Catalunya només hi ha cinc qualificadors per dur a terme aquestes tasques. Una xifra que va considerar “del tot insuficient”.La federació treballa per a la millora de la raça bruna i per a això “és imprescindible la presència d’aquests professionals”, va considerar. Els qualificadors són els encarregats de fer el seguiment d’aquests animals. A més, al costat dels jutges, poden exercir en els concursos d’animal boví. Els alumnes, una vintena en total, adquireixen habilitats en coneixement morfològic de l’animal, oratòria i capacitat per saber transmetre el missatge als participants en els concursos de manera adequada.La directora de l’Escola Agrària, Núria Duró, va explicar que a la primavera prepararan una segona edició del curs per donar resposta a totes les inscripcions que van rebre, prop de cinquanta.