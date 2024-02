Tribut a l'aigua a la Seu

El Parc del Segre de la Seu acull l’exposició Quan l’aigua ens fa evolucionar! i la setmana passada van començar les visites guiades per donar-la a conèixer. La ciutat ret així un particular homenatge a l’aigua, l’element central de les instal·lacions olímpiques i que ha condicionat la promoció turística i l’oci local des de la inauguració de l’equipament el 1992. A més a més, l’aigua també representa l’amenaça que no s’ha de perdre de vista des que el 1982 unes inundacions històriques sembressin la destrucció a tot l’Alt Urgell.

La mostra, que explica la història i evolució del parc i serveix per commemorar el quaranta aniversari de les inundacions i els trenta anys dels Jocs Olímpics de Barcelona, quedarà ja com un atractiu més del parc, que és un dels pulmons i una de les zones de lleure de la ciutat. El recorregut de les visites guiades mostra la història a través de cinc plafons. Les siluetes de Maialen Chorraut (campiona olímpica de K1 a Rio 2016) i Miquel Travé (aspira a convertir-se en piragüista olímpic en els Jocs de París 2024) són el punt d’inici del recorregut, que està senyalitzat amb codis QR a cada plafó. Tots els plafons compten amb la silueta de palistes del Club Cadí Canoë-Kayak que han participat en Jocs Olímpics. Una part interactiva, amb fotografies per arribar als més petits, forma també part del recorregut.

A través de la mostra, els visitants poden conèixer els detalls sobre les inundacions del 1982, les obres de canalització del riu Segre i la construcció del Parc del Segre. També mostren que la desgràcia més important del segle passat per a la Seu, les inundacions del 1982, es van convertir en una oportunitat per al futur del territori gràcies a la canalització del riu Segre des d’Alàs fins a la capital de l’Alt Urgell, i a la construcció de la infraestructura olímpica.L’exposició recull també el paper del Parc del Segre en el marc dels Jocs Olímpics, el llegat posterior per a la ciutat i la importància que tenen les instal·lacions com a espai lúdic, esportiu i turístic per a la ciutat. El balanç del parc de l’any passat xifra en 30.500 les persones que el van visitar i van realitzar activitats. D’aquestes, 22.213 van portar a terme activitats d’aigua.La pròxima visita guiada serà el dimecres 20 de març a les 16 hores. A més, els participants tenen la possibilitat de visitar l’interior de la minicentral hidroelèctrica.