Desafiament robòtic als EUA

Sis joves talents de la robòtica i de la programació de la Seu i la comarca de l’Alt Urgell competiran a la final del Mundial de robòtica que se celebrarà a Texas, als Estats Units, després de convertir-se en els campions estatals del desafiament de robòtica més important del món. Son Laia Marcé, Mariona Vázquez, Roc Cazorla, Arlett Maneff, Arnau Vadell i Lohan Gómiz. Són estudiants de primer de l’ESO de l’INS La Valira de la capital de l’Alt Urgell i practiquen la seua passió, la robòtica, com a activitat extraescolar del centre educatiu.

Van començar a treballar al novembre de la mà d’Angélica Medina, entrenadora de l’equip dels Ducks (així s’han batejat ells mateixos). És formadora de Loopa, empresa especialitzada en educació tecnològica d’Andorra que les famílies han contractat a través de l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’institut. Alguns d’ells es dediquen a la robòtica des de molt petits, com la Laia. “Gaudeixo treballant en equip”, explica. Per a d’altres, com el Lohan, és el seu primer contacte amb aquesta activitat. Explica que “la sensació de controlar un robot i de construir-lo em va atreure molt”. El més nerviós el dia de la competició va ser l’Arnau, que “en cap moment” va pensar que guanyarien, recorda. La meitat de l’equip són exalumnes de l’escola Albert Vives de la Seu. Les famílies, per la seua part, destaquen l’impuls del centre per la formació en robòtica. “Hi ha tingut molt a veure que els nostres fills hagin arribat fins aquí”, afirmen. El repte que van treballar per a la competició estatal de Palafrugell, on van guanyar la plaça per a Texas, va consistir que el robot Jessie, creat per ells, havia de recollir peces de diferents colors i col·locar-les en tres cistelles repartides per la pista. Van competir en equip i de manera individual.La competició mundial, la VEX Robotics Competition, tindrà lloc del 25 d’abril al 3 de maig i hi participaran 800 equips de més de cinquanta països. L’entrenadora va explicar que “queda treball per fer perquè el robot sigui més competitiu” i, sobretot, “per aconseguir finançament”. Les famílies calculen que necessiten uns 25.000 euros per costejar, entre altres coses, la inscripció a la competició, que ja suposa uns 2.000 euros. Busquen el suport d’institucions i empreses i aquesta mateixa setmana inicien una campanya de finançament col·lectiu.Expliquen que arribar a la final ha suposat fer front a l’alt cost d’aquesta activitat educativa, tant a nivell de material com d’experts per impartir formació. Destaquen també la dificultat de trobar recursos d’aprenentatge en ciència i tecnologia en un entorn rural com el del Pirineu.