Un sol contracte per recollir la brossa a tota la comarca

Una veïna de la Seu utilitzant la targeta per obrir un dels nous contenidors amb clau. - C. SANS

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (Meu) ha tret de nou a concurs la recollida d’escombraries a tot l’Alt Urgell, un servei que ara està dividit: aquesta entitat el porta a terme al nord de la comarca i la Mancomunitat Intermunicipal per a la Gestió de Residus de l’Alt Urgell Meridional (Migraum) al sud. Aquest és el segon intent d’unificar-lo, després d’una primera licitació que va quedar deserta el mes de novembre passat. Ara ha tornat a convocar-se amb un pressupost de 20,4 milions, davant dels 18,2 de l’any passat.

Després de l’acord històric per unificar la gestió de les dos entitats, la Meu va aprofitar el final del contracte amb la concessionària Urbaser per convocar el nou concurs que inclou tota la comarca. L’adjudicatària s’haurà de fer càrrec tant de la recollida d’escombraries com de la gestió del centre de tractament de residus de Benabarre, on es troba l’abocador i la planta de compostatge.El nou contracte suposarà substituir els 700 contenidors del sud de la comarca i els camions de recollida, així com subrogar els treballadors que presten aquest servei als pobles de la Migraum. La nova recollida es basarà en contenidors amb clau, que identifiquen els usuaris al tirar les escombraries.

17 milions per a contenidors amb clau i recollida porta a porta

El consell de la Cerdanya ha tret a concurs el nou sistema de recollida selectiva d’escombraries per millorar els resultats de la comarca, ara a la cua de Catalunya amb un índex de només el 27% (20 punts menys que la mitjana catalana). Suposarà substituir els actuals contenidors pel sistema mixt que combinarà la recollida porta a porta i illes de contenidors amb pany per als rebutjos orgànics i els no reciclables (la fracció resta). Només els veïns tindran targetes per obrir-los. La licitació té un pressupost de 16,9 milions d’euros per un període de sis anys, prorrogables fins a dos més. D’altra banda, a la Cerdanya lleidatana, l’únic que implementarà el porta a porta serà el més gran, Bellver de Cerdanya, que compta amb 2.176 veïns censats.