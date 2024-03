Detingut a la Seu un home amb una condemna de cinc anys de presó a Andorra

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un home de 33 anys, que havia residit a Andorra entre el 1997 i el 2018 i que va ser condemnat pel Tribunal de Corts del Principat a cinc anys i tres mesos de presó per diversos delictes, ha estat detingut aquest dissabte a la Seu d'Urgell. Tot plegat, gràcies a la col·laboració de les policies espanyola, andorrana i local de la capital alturgellenca. L'arrestat està acusat d'una venda continuada de cànnabis a menors d'edat, a més d'haver entrat a casa d'un conegut seu sense el seu consentiment i haver-li robat dos televisors i un telèfon mòbil, que poc després es va vendre. També tenia dos sancions penals per consum i possessió de marihuana. Quan la condemna va ser ferma, l'home ja havia fugit i es va imposar una ordre de detenció internacional.

La policia andorrana va informar que tenia indicis que el fugitiu s'estava amagant a la Seu d'Urgell, on va ser localitzat per la Policia Local i detingut per la policia espanyola. L'oficina de la Interpol d'Andorra es troba a l'espera de l'inici del procés per demanar formalment la seva extradició.