Mesures a la Seu per evitar molèsties i sorolls a la plaça Joan Sansa

El ple de la Seu d’Urgell va aprovar ahir una moció presentada pel grup d’ERC, a l’oposició, per posar fi a les queixes veïnals pels sorolls a la pista poliesportiva de la plaça Joan Sansa de la ciutat. El text es va aprovar per unanimitat, amb els vots a favor del govern del PSC i tots els grups a l’oposició, després d’introduir algunes modificacions.

La proposta que va ser aprovada contempla reunions amb els veïns per consensuar una solució que millori la convivència entre els usuaris de la plaça i els propietaris i inquilins dels habitatges, així com la redacció d’un estudi d’alternatives per minimitzar el soroll i sistemes que evitin que les pilotes surtin de la pista esportiva i impactin contra els ciutadans i els edificis.El ple va aprovar també per unanimitat una moció presentada per Esquerra i Junts perquè la ciutat impulsi un projecte de robòtica educativa extraescolar. L’acord contempla “no perdre” una subvenció de la Fundació Bosch i Aymerich per habilitar una aula per a les classes extraescolars de robòtica. L’ajuntament també col·laborarà econòmicament per garantir la participació dels alumnes de l’IES La Valira a la final mundial de robòtica que se celebrarà als Estats Units.