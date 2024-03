El repte d'obrir un centre d'idiomes

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de la Seu, l’única del Pirineu, celebra aquest curs 2023-24 el seu vintè aniversari. El centre va impulsar una nova etapa educativa i cultural a la ciutat en matèria d’ensenyament de llengües estrangeres. Hi han passat des de la inauguració 3.800 alumnes, una xifra elevada, segons valora la directora, Mercè Solanelles, que ha estat al capdavant de l’escola durant les dos dècades d’història.

“Aconseguir que la ciutat tingués una escola pública d’idiomes va ser un gran repte i aporta un valor afegit incalculable”, va afirmar la directora. Va recordar els inicis del centre, que va començar d’una forma una mica precària i provisional en aules de l’institut Joan Brudieu de la capital de l’Alt Urgell. No va ser fins al maig del 2009 quan es va traslladar a la ubicació actual, el Centre Cultural Les Monges. Allà va guanyar espai i va obtenir unes millors condicions per oferir una docència de qualitat amb els recursos necessaris. L’escola va començar amb 3 professors i 90 inscripcions i oferint cursos d’anglès, francès i alemany, però la poca demanda cap a la llengua germànica va obligar el centre a deixar d’impartir-la. La proximitat amb Andorra i la frontera amb França ha contribuït que els estudis de francès siguin un èxit i que l’EOI de la Seu ofereixi la possibilitat de formar-se fins al nivell intermedi B2. Una part de l’alumnat és de l’altre costat de la frontera andorrana. Acudeixen al centre de la Seu perquè necessiten la llengua francesa per als seus llocs de treball. L’EOI de la Seu disposa de dos Centres Públics Delegats (CPD). Una aula és a Sort, on ofereix formació de la llengua anglesa, i a Puigcerdà, on, a banda d’anglès, imparteix també francès. En aquests moments compta amb més de 200 alumnes matriculats i un claustre de vuit professors. L’edat mínima per matricular-se és de 14 anys i no existeix un límit d’edat per aprendre idiomes. Algun alumne ha arribat a assistir-hi amb més de 80 anys. I és que les classes intergeneracionals “són molt enriquidores i motivadores, perquè s’ajuden els uns als altres. Als grans els costa més l’expressió oral i, en canvi, els joves tenen més facilitat i menys vergonya”, explica la responsable. L’EOI de la Seu compta amb “jubilats, professors que venen a certificar-se, mossos d’esquadra, guàrdies civils, estudiants d’INEFC o piragüistes”. “Ara ningú té excusa per no aprendre idiomes perquè no s’ho pot permetre”, conclou.