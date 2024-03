Tercer intent de subhastar la casa que el consistori va rebre en herència a Olius

L’ajuntament d’Organyà ha tret a subhasta per tercera vegada la casa que va rebre en herència d’un veí d’Olius, al Solsonès. Els interessats poden presentar la seua oferta fins al dimarts de la setmana que ve. El preu de sortida ascendeix ara a 188.000 euros, quan en la primera subhasta va sortir per 198.000. L’habitatge està situat a la urbanització El Pi de Sant Just d’Olius. Té planta baixa, garatge i primera planta i una superfície de 184,8 metres quadrats.

L’alcalde, Celestí Vilà, va indicar que fa alguns mesos van dur a terme visites per als interessats a l’immoble i “l’expectació va ser gran”. Per això espera que “aquesta vegada que hem rebaixat més el preu segur que es ven”. El consistori va explicar que destinarà part de l’herència a sufragar les obres del nou centre d’interpretació de les Homilies, que suposen una inversió de 175.609 euros. L’ajuntament ha de fer front al 25 per cent de l’import. L’herència pertany al difunt Joan Rifà Ventura, que va morir el 23 de juny del 2022 i segons el testament va deixar la seua propietat a favor de l’ajuntament d’Organyà “com a republicà i com a defensor de la llengua catalana”. La generositat del finat va agafar l’ajuntament “per sorpresa”, va assegurar Vilà.