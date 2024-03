El túnel de Tresponts, a 80 km/h a partir de la primavera

El límit de velocitat al túnel de Tresponts, a la carretera C-14 entre Organyà i Montant de Tost, quedarà normalitzat a 80 quilòmetres per hora a partir aquesta primavera. Ho farà després de gairebé dos anys i mig amb la velocitat limitada a 60 quilòmetres per hora per problemes derivats dels corrents a l’interior de la galeria. El departament de Territori va explicar que els tècnics estan treballant perquè durant aquesta primavera pugui entrar en funcionament un “sistema automatitzat de gestió del trànsit”, que detecti la presència de camions de mercaderies perilloses, i que permeti incrementar la velocitat màxima permesa a 80 a l’interior de la galeria quan no n’hi hagi. El sector del transport calcula que cada dia circulen per aquesta via “entre 10 i 15 vehicles” d’aquest tipus. Quan entri en funcionament, els conductors que passin per la galeria podran incrementar la velocitat fins als 80 quilòmetres per hora, excepte quan el sistema detecti algun vehicle de mercaderies perilloses. Llavors, els plafons lluminosos alertaran que la velocitat passarà a ser de 60 quilòmetres per hora. D’aquesta manera facilitaran la incorporació d’aquests vehicles a la via.

Des de finals de l’any 2022 (un any després de la inauguració), els vehicles de mercaderies perilloses no poden circular per l’interior de Tresponts. La mesura afecta els que van carregats i circulen en direcció a la Seu d’Urgell, que ho fan per la carretera antiga. Un semàfor a la boca nord de la infraestructura facilita la reincorporació d’aquest tipus de transport. El departament de Territori va informar que “les velocitats del vent”, que es tradueixen en corrents dins de la galeria, aconsellaven aplicar aquesta mesura.

Quatre anys d’obres i una inversió de més de 35 milions d’euros

La Generalitat va inaugurar el túnel el novembre del 2021 en un acte que no va incloure la posada en servei perquè quedava pendent integrar el sistema de vigilància i emergències al centre de control de Vic. El túnel va obrir finalment al trànsit el 3 de desembre del 2021 després de quatre anys d’obres. La reforma va afectar tres quilòmetres de carretera i va suposar una inversió de 35,4 milions. L’orientació de la infraestructura, en una zona de congost, és la que genera els corrents. Els tècnics van detectar el problema al finalitzar la construcció.