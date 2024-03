El bicibús ja pedala a la Seu d'Urgell

Els carrers de la Seu es van omplir de nens i les seues bicicletes, acompanyats dels seus familiars, i amb l’emoció per participar en l’estrena del bicibús a flor de pell de tots els petits quan passaven cinc minuts de les 8.30 hores del matí de divendres.

La iniciativa funciona com una línia de bus, en la qual un grup de nens i nenes van amb bicicleta a l’escola acompanyats d’adults i seguint un recorregut determinat, amb parades i horaris de passada.La prova pilot a la capital de l’Alt Urgell anava a càrrec de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Pau Claris, amb el suport de l’ajuntament de la ciutat en el marc del Pla Educatiu d’Entorn de l’àrea d’Educació.El primer dia van participar-hi mig centenar d’alumnes, d’edats compreses entre els 3 i els 12 anys. Tots ells identificats amb armilles i acompanyats per una vintena d’adults.El bicibús compta amb tres rutes, onze parades i una distància total de 4,6 quilòmetres.La ruta groga sortia des de la plaça Bisbes Prínceps i plaça Europa per continuar, amb parades senyalitzades, per la plaça Joan Sansa i els carrers Germandat de Sant Sebastià, Lleteries d’Urgell. El punt de partida de la ruta roja es trobava al carrer Guillem de Plandolit, amb punts de recollida a la plaça del Codina i la plaça Catalunya. En la ruta blava, que començava al barri de Sant Pere, els ciclistes van anar fent parades per recollir-ne d’altres al barri de Sant Antoni, la plaça de les Homilies i el carrer Vescomtat de Castellbò.

El bicibús de l’escola Pau Claris és una prova pilot que funcionarà cada divendres i la voluntat de l’ajuntament és que també s’hi sumin la resta de centres educatius de la ciutat. La directora del Pau Claris i alhora regidora d’Esports a l’ajuntament de la Seu, Bàrbara Romeu, va plantejar la proposta com una activitat que aporta molts beneficis als joves i que ajudarà a aconseguir una ciutat més inclusiva, cohesionada, sostenible, segura, saludable i accessiva.