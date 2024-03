Desmantellen un narcopís on s'elaborava crac

Els Mossos d’Esquadra van desmantellar la setmana passada un narcopís a la Seu d’Urgell en el qual també es podia consumir droga. En l’operatiu van detenir una parella de 43 i 42 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. A més, a l’home també se l’acusa d’un delicte de defraudació de fluid elèctric i un delicte de trencament de condemna. L’operatiu es va dur a terme divendres passat.

Les detencions són resultat d’una investigació iniciada mesos enrere després de tenir informacions de l’existència d’un domicili a la capital de l’Alt Urgell on es traficava amb droga, bàsicament cocaïna. Després de diverses gestions d’investigació es va poder conèixer l’adreça de l’habitatge, situat en un bloc de pisos del carrer Capdevila. Els agents policials van comprovar que en aquest pis suposadament també es permetia el consum de la substància que s’hi adquiria. D’aquesta manera, divendres passat es va fer un escorcoll a l’habitatge, on van arrestar un home i una dona com a responsables de la distribució de les drogues. Durant l’escorcoll es van intervenir diverses dosis de cocaïna preparada per a la venda, substància de tall, així com diferents estris utilitzats per a l’elaboració i consum in situ de crac. D’altra banda, també es van localitzar armes, com una katana i munició d’una arma de foc. Els agents van comprovar que a l’interior del pis s’elaborava crac, una substància derivada de cocaïna que és molt més nociva per a la salut.Des del cos dels Mossos d’Esquadra van assegurar ahir que amb aquestes detencions s’ha desarticulat un punt molt actiu de venda de drogues en el qual també es permetia i afavoria el consum de substàncies estupefaents. A més a més, el detingut també se l’acusa d’un delicte de defraudació de fluid elèctric, atès que tenia la instal·lació elèctrica manipulada, i un delicte de trencament de condemna, ja que tenia en vigor una ordre de no acostament a la detinguda.Aquesta és la segona batuda antidroga que han portat a terme els Mossos aquest mes a la capital de l’Alt Urgell. La matinada del dia 3 de març van arrestar una parella acusada de traficar amb èxtasi (vegeu SEGRE del 5 de març). La policia sospitava que tots dos venien droga a la zona de lleure nocturn. Finalment, van localitzar la parella quan anava a buscar el cotxe al carrer Joan Brudieu. A la dona li van trobar una bossa de plàstic amb 77 pastilles d’èxtasi (MDMA) i 410 euros i a l’home, amagada en un mitjó, una bosseta amb que contenia pastilles d’èxtasi.Aquest mes també s’ha fet un altre operatiu antidroga al Pirineu lleidatà, a la Val d’Aran concretament. La policia catalana va desarticular un grup dedicat al tràfic de drogues poc després que s’establís a la zona. Van arrestar tres homes i van confiscar un quilo d’èxtasi en pols, 700 grams de cristall, 185 pastilles d’èxtasi i 1.776 grams d’haixix. Tot plegat per valor de 90.000 euros. Van obrir la investigació després d’identificar un conductor a la carretera N-230 a qui van trobar una bossa que contenia diferents tipus de drogues, una bàscula i una envasadora al buit. Portava la substància a dos homes allotjats en un hotel de Vielha des de finals del mes de febrer. En l’escorcoll de l’habitació van trobar importants quantitats d’haixix, èxtasi cristal·litzat i pastilles d’èxtasi. Tot apunta que els detinguts, procedents de Tarragona, es van establir a Aran per dedicar-se al tràfic de drogues.