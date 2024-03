Tribut a l'escola rural

El Pirineu compta des de divendres passat amb un nou curtmetratge que aborda les problemàtiques de la despoblació i la supervivència de les escoles rurals. Ho fa a través d’una cinta de vint minuts de durada amb una història de ficció que vol reflectir una realitat present en diferents zones del territori. Es diu A l’obaga i s’ha rodat en escenaris reals de les comarques de l’Alt Urgell i de la Cerdanya per Agnès Aràjol, jove pedagoga de la Seu, i produïda per La Capsa Studio.

Els protagonistes són la Núria, el Nil i el Pau, una família d’un poble petit del Pirineu que s’enfronta al tancament de l’escola per falta d’alumnes. A partir d’aquest argument de ficció, que es pot traslladar a la realitat actual d’alguns pobles de muntanya, el Pirineu reivindica també l’actual problemàtica de la pèrdua de recursos i de la despoblació. Aràjol, veïna de la Seu però amb arrels familiars a Arfa i Organyà, explica que el curtmetratge és el seu treball final del grau de Pedagogia que ha estudiat i que li serveix com “el meu homenatge personal” a l’escola rural. “M’he adonat que al sector educatiu s’estan inventant molts projectes sobre com millorar el sistema però l’essència és sempre la de l’escola rural”.En A l’obaga participen una vintena d’actors amateurs, entre ells, professors d’ofici i aficionats al teatre. La cinta es va rodar el mes de maig passat “en temps exprés”, en tan sols cinc dies, recorda Aràjol.

Una família que viu en un petit poble del Pirineu s’enfronta al tancament de l’escola dels seus fills

Van utilitzar escenaris com l’escola Ridolaina de Montellà, l’Ateneu de la Seu, ubicacions de les localitats d’Anserall, d’Alàs i de Calvinyà.La música va a càrrec d’Arnau Obiols i l’aranesa Alidé Sans. El rodatge, que ha suposat una inversió d’uns 6.000 euros, ha comptat amb l’ajuda d’institucions públiques i empreses privades. Hi han col·laborat l’Institut per al Desenvolupament de l’Alt Pirineu i Aran (Idapa), el consell comarcal de l’Alt Urgell i l’ajuntament de Montferrer i Castellbò. Després de l’estrena més institucional a la Seu d’Urgell, el curtmetratge participarà en festivals de cine i viatjarà “per tots els pobles on l’escola rural ha desaparegut i pels aquells que està a punt de fer-ho”, va explicar la impulsora.