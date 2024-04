L'Escola Folk del Pirineu impulsa el projecte 'Dansa't' a escoles de l'Alt Urgell i els Pallars amb 273 alumnes inscrits

Atansar la cultura popular del Pirineu a través de la dansa tradicional als nens i nenes, perquè valorin i respectin el patrimoni cultural local. Aquest és el principal objectiu del projecte Dansa’t, un iniciativa de l’Escola Folk del Pirineu que enguany ha arribat a la cinquena edició. Creix any rere any en nombre d’alumnes i en aquest curs hi han participat un total de 273, en una sèrie de sessions que van acabar just abans de Setmana Santa.

Ivan Caro, dinamitzador de Dansa’t, explica que la dansa és també una eina per crear vincles entre els alumnes dels diferents centres del territori de l’Alt Urgell i dels Pallars, que cada any celebren una trobada en el marc del programa. En aquest curs han participat onze escoles de Primària, de poblacions com la Seu d’Urgell, Castellciutat, Montferrer, Oliana, Tuixent, el Pla de Sant Tirs i Coll de Nargó, totes de l’Alt Urgell. També una de la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, i una altra de Sort, al Pallars Sobirà.

Per a Caro, un dels al·licients de Dansa’t és “ballar com a mitjà per conèixer com són, què hi ha i com es viu” a les comarques del Pirineu. Els alumnes no només aprenen a ballar danses com la bolangera, l’indiot de la Seu, el saut bearnès o una dansa aragonesa. “Ho fan mentre els explico l’orografia del territori, com les serralades més importants, i les llengües que parlen en cada lloc”, explica.Les sessions també serveixen per divulgar la música popular que sonava en les diferents zones de muntanya fa un segle, així com els instruments que s’utilitzaven per interpretar-la. “Ballant descobrim el nostre entorn”, apunta, “però també ens coneixem a nosaltres mateixos, els nostres companys i professors i generem així un clima positiu, a l’escola i a fora”, afegeix.