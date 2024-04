Quatre carregadors de cotxes elèctrics per atreure turistes a Estamariu

Estamariu disposa des de fa tot just una setmana dels seus primers quatre punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i, en les properes setmanes, se’n posaran en marxa dos més al nucli de Bescaran. Els ha instal·lat la comunitat energètica que impulsa la Fundació Planes Corts, juntament amb veïns i residents d’aquest municipi de 136 habitants.

L’Associació Comunitat Energètica de l’Alt Urgell-la Vall del Port Negre ha invertit fins ara 40.000 euros en els primers punts de càrrega de vehicles del municipi, a fi de posicionar-lo en el mapa de la mobilitat elèctrica de l’Estat. La directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer, va explicar que volen “atreure un nou públic a Estamariu”.“No hi ha dubte que, si els propietaris d’aquest tipus de vehicles ens veuen en el mapa de mobilitat elèctrica, no deixaran de visitar-nos”. va afirmar Ferrer. “Abans potser no ho feien perquè temien de no disposar de prou autonomia” va apuntar, però ara la disponibilitat de punts de càrrega “és l’excusa perfecta per venir-nos a veure”.Dels quatre punts de càrrega, dos són d’accés lliure i es troben a l’aparcament exterior de l’Hotelet d’Estamariu. Els altres dos són d’ús exclusiu per a clients d’aquest allotjament i estan instal·lats a l’aparcament subterrani. Cadascun té una capacitat de càrrega de 22 kW de potència. Per utilitzar-los cal donar-se d’alta a l’aplicació Place to Plug.

El preu per cada kWh és de 0,3 euros. La comunitat energètica també ha instal·lat plaques fotovoltaiques per garantir tota l’energia necessària per a Estamariu i Bescaran i treballa per crear una planta de biogàs al municipi que generi energia elèctrica i tèrmica i millori la gestió dels purins de les granges.L’entitat pretén també estimular l’ús dels vehicles elèctrics a les comarques del Pirineu per reduir la petjada de carboni. Segons el darrer balanç de l’Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls de la Mobilitat Elèctrica (Anuari de la Mobilitat Elèctrica), l’any 2023 va tancar amb 140.000 vehicles elèctrics i híbrids endollables. L’augment respecte a l’any 2022 va ser del 39 per cent i la quota de mercat, del 12,2 per cent. D’aquests, un total de 76.347 eren elèctrics purs i 62.838, híbrids endollables.

