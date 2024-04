Del record a la cuina

L’associació Llavors del Cadí busca horts per recuperar hortalisses i verdures locals de la Cerdanya i de l’Alt Urgell, com l’escarola de cabell d’àngel, la mongeta de bastó, la perona, la rènega, la col d’hivern i el nap de Talltendre. Aquestes són només algunes de les 250 varietats tradicionals que tornen a guanyar terreny gràcies al treball d’investigació que l’entitat porta a terme, i que ha inclòs tres anys d’entrevistes a veïns. Són cultius que corrien el risc de quedar relegats als records de les persones grans i que Llavors del Cadí s’ha proposat tornar als horts i als fogons.

Aquest col·lectiu té l’objectiu de preservar el patrimoni cultural i gastronòmic. Per a això, busquen que hortalisses i verdures locals tornin a ser conreades i utilitzades a les cuines per “ampliar la biodiversitat conreada” de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. D’aquesta manera, apunten, “aconseguim cultius més resilients i adaptats a les condicions ambientals de la zona”. Per això veuen necessari “continuar amb la tasca de multiplicar” aquestes varietats i busquen nous col·laboradors.Llavors del Cadí ha fet una crida pública per aconseguir col·laboradors de les dos comarques. “Necessitem més voluntaris”, expliquen. Es tracta d’unir-se a un col·lectiu format per persones del territori “amb la voluntat de participar en les tasques de conservació i difusió de les varietats tradicionals recuperades”, afegeixen. Els voluntaris “són una peça clau per a la multiplicació del material vegetal i obtenir llavor renovada”, van insistir. El procés de recuperació és obert i encara ha de donar fruits. Totes les varietats recuperades es conserven en un banc de llavors que gestiona de forma local l’associació.

Vint-i-cinc voluntaris i 250 varietats

Aquesta iniciativa forma part del projecte de recuperació i divulgació de varietats agrícoles al nord del Parc Natural del Cadí-Moixeró. L’any 2021 es va crear aquesta associació, que agrupa persones implicades en la transmissió del coneixement d’aquest llegat.Actualment disposen d’una xarxa de col·laboradors de vint-i-cinc voluntaris que treballen els seus propis horts i que han fet reviure aquestes 250 varietats tradicionals, tant agrícoles com de varietats ornamentals, amb les quals actualment s’elaboren alguns dels plats més icònics del receptari local.