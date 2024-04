Demanen més control aeri perquè els avions no paralitzin els parapents

L’augment del nombre de vols comercials a l’aeroport d’Andorra-la Seu està complicant cada vegada més els vols en parapent a Organyà, on aquesta setmana han lamentat la falta de solucions per fer compatible les dos activitats. El sector creu que l’aeroport està arruïnant la seua activitat i algun dels seus responsables ha assegurat que a l’acabar l’estiu estan decidits a abandonar-la. L’ajuntament de la localitat, per la seua part, confia que la solució “arribarà aviat o, almenys, així ens ho asseguren des d’Aeroports de Catalunya”.

L’alcalde, Celestí Vilà, va explicar que estan pendents que les autoritats aeronàutiques espanyoles validin la possibilitat que l’aeroport del Pirineu es doti d’un controlador aeri permanent. “Feia falta que l’activitat aèria augmentés per justificar la presència d’un professional d’aquestes característiques i creiem que anem pel bon camí”, va indicar. El controlador, va afegir Vilà, podrà desviar el vol quan hi hagi activitat de parapent i això permetrà no haver de tancar l’espai aeri cada vegada que n’hi hagi un. Les instal·lacions de parapent estan situades a 13,5 quilòmetres en línia recta de l’aeroport i les maniobres d’aproximació passen just per sobre de la zona de pràctiques. Per això, cada vegada que hi ha un vol implica que no es permeti les sortides en parapent. Un tòtem informatiu a la zona d’enlairament avisa els usuaris de la prohibició de practicar “salts i vols” mentre el senyal lluminós està encès.Val a recordar que l’ajuntament d’Organyà va invertir 450.000 euros a remodelar i millorar les instal·lacions de la Muntanya Màgica per impulsar el municipi com a referent mundial a la pràctica d’aquest esport. Les obres van propiciar un increment de la presència d’amants d’aquest esport, sobretot de parapentistes d’Andalusia i de fora d’Espanya. Ara, empreses i clubs de vol clamen per aconseguir compatibilitzar la seua activitat amb la de l’aeroport. El consistori va aprovar el 2020 la regulació de l’estació de parapent, però encara no l’aplica a l’espera de realitzar obres a la zona d’aterratge. Allà projecta construir locals per a les escoles de vol. Prèviament és necessari dur a terme la tramitació urbanística, amb un pla parcial que desenvolupi aquesta zona.

“Perdem fins a la meitat dels vols que fèiem abans”

David Guardiola, director de Parapent Organyà, va lamentar que, al prioritzar els vols comercials, “no podem programar vols ni els divendres ni els diumenges”. Actualment “ens ho juguem tot als dissabtes i això ens obliga a perdre la meitat de vols que fèiem abans”, va lamentar. Un altre condicionant, afegeix, és el de la meteorologia. “Si a sobre un dissabte no hi ha condicions òptimes perquè els clients puguin volar, la situació ja és insostenible”, afegeix. Aeroports avisa les empreses amb 24 hores d’antelació al vol, “però els nostres vols en parapent els agendem a dos i tres setmanes vista”. L’empresari va assegurar que al final de la campanya d’estiu “ens hem plantejat tancar definitivament perquè cada vegada és mes difícil i amb prou feines cobrim despeses”. L’empresa també disposa d’una botiga física a Organyà que ara només obre els dissabtes.