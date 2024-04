«Els adults amb autisme són els grans oblidats per la societat»

Quins reptes planteja l’autisme al conjunt de la societat?

El d’acceptar-nos tots. Ens han educat en uns comportaments, aspectes i formes d’expressar-nos que, com que són tan rígids, exclouen els que no poden o no volen sotmetre’s i adaptar-s’hi. Encara hi ha molt estigma entorn de la discapacitat i la condició del Trastorn de l’Espectre Autista. Llanço un missatge a la ciutadania perquè no ens faci por allò que no coneixem. Les societats diverses són més riques i tenen més potencial.

Creuen que hi ha molts afectats de TEA sense diagnosticar?

S’ha millorat molt en la detecció precoç, especialment en nens, però hi ha una falta greu de diagnòstic precoç en nenes. Hi ha un biaix de gènere que provoca molt diagnòstic entre noies adolescents i adultes. La simptomatologia del TEA femení difereix molt de la masculina i els estudis disponibles fins al moment s’han basat en models sobre nens i homes.

L’administració aporta prou recursos?

En falten. I haurien de centrar-se a oferir als diagnosticats i les seues famílies l’acompanyament de professionals ben formats. També és urgent poder comptar amb programes i serveis especialitzats perquè els afectats puguin desenvolupar el seu projecte de vida.

Què necessita una persona diagnosticada de TEA?

El més urgent és disposar d’un acompanyament professional especialitzat durant tota la vida. Una persona amb TEA necessitarà que el seu entorn s’adapti a la seua condició perquè ella no es pot adaptar. Necessitarà sentir-se respectada, valorada i estimada, com ho necessitem tots.

Està desapareixent l’estigma de l’autisme?

Estem avançant però la gran oblidada per la societat és la persona adulta amb TEA. Per a aquest col·lectiu no hi ha suport per a la seua formació postobligatòria, ni per a la inserció laboral real, ni per oferir-los una vida independent.

Estan formant dos persones per acompanyar les famílies.

Amb l’ajuda de l’associació d’AUTEA Andorra, implementarem un programa de suport en el lleure per als joves per ajudar-los a desenvolupar habilitats comunitàries per sentir-se més segurs.