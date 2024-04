Els secrets de l'homeopatia

El resultat de més de vint-i-cinc anys de col·leccionar medicaments, llibres i objectes, tots relacionats amb l’homeopatia, es pot visitar a la Seu des de fa tot just una setmana. Es tracta del primer museu de l’homeopatia de Lleida i un dels pocs en funcionament de l’Estat espanyol. L’espai, que està situat a la planta baixa de la farmàcia Purgimon de la capital de l’Alt Urgell, ha estat adaptat per transportar de ple el visitant al segle XIX i principis de XX. Els seus impulsors han adaptat i cuidat tots els detalls per simular el despatx d’un doctor homeòpata de fa més d’un segle. La història i el material exposat recorda en tot moment el doctor Samuel Hahnemann (1775-1843), metge, farmacèutic i químic alemany conegut principalment per ser el fundador d’aquesta medicina alternativa coneguda com a homeopatia. El museu exposa multitud d’objectes de farmàcies de principis del segle XX així com farmacioles de metges de l’època portats des dels Estats Units, Anglaterra o Alemanya. Sofia Roca, naturòpata homeòpata i propietària de la col·lecció, destaca també una farmaciola utilitzada en alta mar, d’un vaixell, amb medicaments específics per poder ser utilitzats per la tripulació.

Joan Lluís Purgimon, propietari de la farmàcia que amaga aquest tresor, explica que l’única voluntat de la iniciativa és la de divulgar la història d’aquest mètode terapèutic, “que compta amb més de 200 anys de recorregut i que continua curant”, “sense cap tipus de judici ni debat”. L’espai es va inaugurar el passat dia 10 coincidint amb el dia mundial d’aquest mètode terapèutic.Per donar-lo a conèixer entre la població, la farmàcia organitzarà visites guiades i concertades d’una hora de durada i dos vegades al mes. Aposten també per les visites per a les escoles, per a gent que pren homeopatia i no sap d’on ve, o fins i tot per a professionals que es dediquen a aquesta especialitat. L’entrada és gratuïta.