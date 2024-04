Primeres sancions per deixar bosses fora de contenidors a la Seu d'Urgell

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU) ha obert els primers cinc expedients sancionadors a veïns de la Seu per deixar bosses d’escombraries fora dels contenidors. L’entitat, que s’encarrega de gestionar la recollida de residus dels onze municipis situats més al nord de la comarca de l’Alt Urgell, va tancar el 5 de febrer passat, amb clau, els contenidors d’escombraries orgàniques i la no reciclable (fracció resta) d’una zona de la Seu en la qual viuen unes mil famílies. Les sancions a què s’enfronten aquests veïns són de 400 euros, segons la llei de residus de Catalunya (Decret legislatiu 1/2009 del 21 de juliol). Transcorregut el període d’al·legacions i si la sanció econòmica acaba sent ferma, els veïns disposaran del termini d’un mes per abonar-la amb un descompte del 50%.

Operaris de la MEU revisen diàriament, i en diverses ocasions al llarg de la jornada, tots els contenidors tancats per detectar la presència de bosses fora d’aquests recipients. Cada vegada que en detecten una li col·loquen un adhesiu per alertar que la bossa “està sent investigada”, tal com explica el president de l’ens gestor, Ricard Mateu. Passades unes hores, si la bossa continua al lloc, els operaris l’obren i en revisen l’interior a la recerca de documents que permetin identificar els infractors. “Quan aconseguim identificar la persona li enviem un avís de la prohibició de deixar residus fora del contenidor i l’advertim que si torna a repetir-ho passarem a sancionar-lo”, va explicar. “En els dos mesos que portem de campanya, fins a un total de cinc persones han estat reincidents malgrat l’avís” i la MEU els ha obert l’expedient sancionador, va concloure Mateu.

Els veïns s’enfronten a sancions de 400 euros per deixar bosses fora dels contenidors tancats

El gerent, Jordi Vilaró, va explicar que les primeres setmanes del tancament de contenidors amb clau recollien “més de 10 bosses diàries” fora dels contenidors. La xifra s’ha vist reduïda fins a “una mitja d’entre 4 i 5 al dia”. El gerent es va mostrar satisfet perquè en tot just dos mesos des del tancament dels primers contenidors, l’índex de reciclatge ha passat del 54 per cent al 68 per cent. “I el més important de tot és que els veïns estan reciclant correctament i en les revisions que hem fet no hem trobat residus en contenidors que no tocaven”, va afegir. El repte serà ampliar la campanya a la resta de la ciutat i de la comarca.

Impulsen una campanya d’educació i sensibilització

La Mancomunitat acaba d’adjudicar l’elaboració d’una campanya d’educació i sensibilització ambiental al voltant al tancament dels contenidors. L’empresa Sistemas Medioambientales SL ha aconseguit el concurs per un import de 195.438 euros (amb impostos). Aquesta empresa s’encarregarà de contractar un equip d’educadors per començar la sensibilització dels veïns de la Seu al maig, unes setmanes abans que s’ampliï la prova pilot que va començar al febrer i quedin tots els contenidors d’orgànica i de fracció resta de la ciutat tancats. La campanya informativa inclou l’enviament de cartes a les famílies, la col·locació d’adhesius als contenidors, xarrades informatives, visites individuals a les empreses i la instal·lació de punts informatius, entre altres accions.La campanya a la resta de la comarca començarà al mes de juliol i els contenidors quedaran tancats a l’agost.