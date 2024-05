El Govern ocuparà 3 plantes de la seu de l'Alt UrgellUltima el desplegament de delegacions al Pirineu

El consell comarcal de l’Alt Urgell ha cedit tres plantes de la seua seu a la Generalitat perquè faci efectiu el desplegament dels serveis territorials al Pirineu dels departaments de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori i d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Aquestes dos delegacions s’afegeixen a la que el departament d’Interior ja té a la Seu d’Urgell. L’obertura de seus de la Generalitat al Pirineu va començar fa tot just unes setmanes amb els primers representants de Territori, que ja s’han instal·lat a la seu comarcal amb el seu director, Jordi Cots, i tres tècnics.

Les dependències d’Acció Climàtica estan llestes i a l’espera que s’incorporin els tècnics i sigui nomenat el responsable, que serà l’actual coordinadora territorial d’aquesta mateixa conselleria a l’Alt Pirineu i Aran, Núria Fontanet.Així ho va explicar ahir el delegat del Govern català, Josep Castells, que va apuntar que “estava tot llest però la convocatòria de les eleccions ha alentit el desplegament”. Castells va anunciar que, de manera provisional i a l’espera que Puigcerdà tingui a punt les instal·lacions al setembre o a l’octubre, l’Alt Urgell “acollirà el desplegament dels serveis d’Empresa i Treball”. “En les properes setmanes es desplaçarà un coordinador que posteriorment passarà a ser nomenat director”, va afegir.

L’ens comarcal calcula que a la Seu s’acabaran instal·lant una vintena de treballadors. L’acord estableix un lloguer de 1.400 euros anuals, el mateix preu que el Govern pagava fins ara per la planta baixa, ja estava ocupada per serveis de l’executiu català (Idapa). L’acord preveu que l’edifici comarcal reservi també un espai per a altres empleats de l’administració catalana que facin teletreball des de l’Alt Urgell o es desplacin de forma puntual i necessitin un lloc des del qual treballar. Totes aquestes dependències estaran ubicades a l’edifici annex de l’ens comarcal.

“Pas definitiu d’una estructura fonamental”

Per al delegat del Govern català al Pirineu, Josep Castells, aquest desplegament serà “el pas definitiu” cap a la “creació d’una estructura pròpia fonamental” en tota l’àrea pirinenca de Catalunya que contribuirà a l’elaboració de polítiques públiques “adaptades a les necessitats del territori”. A més de les instal·lades a la Seu d’Urgell, el Govern ha desplegat delegacions d’Educació, Salut i Igualtat i Feminismes a Tremp, de Cultura al Pont de Suert i de Drets Socials a Sort.