L'Escanyabocs torna a la Seu els dies 18 i 19

La capital de l’Alt Urgell tornarà a ser escenari els dies 18 i 19 de maig de l’Escanyabocs, la gran prova multiesportiva al medi natural que aquest any arriba a la 17a edició i tindrà com a epicentre de les set proves que s’organitzen al Parc del Segre. Els esportistes competiran en proves de carrera de muntanya, raid d’aventura, orientació, pedalada BTT, marxa nòrdica i open d’escalada, així com en la Miniescanyabocs i l’Escanyabocs de Ferro. Les inscripcions són online i finalitzaran el 16 de maig a les 23.00 hores. L’alcalde, Joan Barrera, va destacar l’“entorn privilegiat” on es disputa la competició i va afegir que la prova és “la més singular que s’organitza al Pirineu”. La regidora d’esports de la Seu, Bàrbara Romeu, va apuntar que l’organització de proves com aquesta donen a la ciutat “capitalitat a nivell esportiu”.