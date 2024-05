Un somni de robòtica als EUA

L’equip dels Ducks, format per sis joves talents de la robòtica i la programació que estudien de primer de l’ESO de l’institut La Valira de la Seu, van completar aquest cap de setmana passat la seua experiència a la final mundial de la VEX Robotics Competition als Estats Units. Van aconseguir la 48a posició entre 84 participants en la classificació general de la categoria Design. També van participar en la categoria Skills, en la qual van estar sols a la pista i van mostrar les seues habilitats sense competir amb cap altre equip. En aquesta modalitat van quedar en la posició 107 d’un total de 420 equips.

Les famílies d’aquests escolars van valorar “el gran creixement” dels seus fills després d’haver viscut l’experiència competitiva i van explicar que el resultat ha estat “extraordinari”, tenint en compte que van quedar “a només dos parelles de classificar-nos per a la final de la nostra divisió i haver pogut realitzar encara més rondes”. L’entrenadora, Angélica Medina, va felicitar els alumnes i va destacar “la gestió i organització que van mostrar els sis participants de la Seu en la seua estada en la competició” i la gran facilitat que van demostrar també amb l’anglès. El torneig anual, considerat el mes gran del món en aquest àmbit, es va disputar a Dallas i també hi va participar un equip de cinc estudiants d’Andorra. Els Ducks van agrair l’ajuda d’institucions i empreses per poder fer realitat el seu somni.