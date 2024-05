La Súper Enduro BTT d'Arfa, amb més de 300 ciclistes

Més de 300 bikers arribats de diferents punts del Pirineu es van donar cita el cap de setmana a l’Alt Urgell per participar en la 12a edició de la Súper Enduro d’Arfa, que va recórrer les muntanyes més pròximes a aquest poble de Ribera d’Urgellet. La prova, tot un clàssic al calendari dels amants d’aquesta modalitat de ciclisme, es va disputar dissabte i diumenge en un circuit de 35 quilòmetres i fins a 1.700 metres de desnivell. El recorregut, com ja és habitual, es va repartir en diferents trams puntuables: la 5Js, la mítica Mina, Vinyoles com a ruta nova dins de la competició, i la Freita XXL. Aquesta última servia per donar la benvinguda dels corredors als carrers de la població d’Arfa. Aquest tram es converteix cada any en un dels més atractius per a visitants i familiars dels corredors en la prova.

L’arribada als carrers d’Arfa va generar una gran expectació entre el públic.. - SÚPER ENDURO ARFA

Aquest és el segon any consecutiu en què la competició és Copa d’Espanya i es manté com a prova que puntua per a la Copa Catalana. L’organitza cada any el Club Ciclista Arfa, l’ajuntament de Ribera d’Urgellet i els veïns i veïnes del poble d’Arfa. Treballen de manera incansable durant els dies previs a l’esdeveniment esportiu i, al llarg de tot el cap de setmana, formen un equip d’un centenar de voluntaris. Compten també amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme i la Federació Espanyola de Ciclisme.

Els corredors van competir en diferents categories, tant en homes, com en dones: cadet, júnior, sub23, elit, màster 30, 40, 50 i 60, i e-bike en dones, sèniors, màster 30, 40, 50 i 60. Els corredors del Club Ciclista Arfa van obtenir molt bons resultats. Va destacar el segon lloc en la categoria Màster 30 per a Agus Papaleo, o el segon lloc en e-bike Màster 40 d’Àlex Blanco. L’organització de la prova va destacar la participació del corredor Tomi Misser del club Cardedeu Unió Ciclista, campió del món en DH.