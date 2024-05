El Festival Camina Pirineus obre inscripcions i arriba a la quarta edició

La quarta edició del Festival Camina Pirineus, que se celebrarà entre els dies 14 i 16 de juny, va obrir ahir el període d’inscripcions. El programa, que va presentar de manera conjunta l’ajuntament i el consell comarcal de l’Alt Urgell, inclou tres propostes per conèixer el territori. Les activitats que s’han programat, exclusives i singulars, estan relacionades amb l’aigua, la naturalesa i el patrimoni, i utilitzen la xarxa de camins de la comarca. La primera activitat, el dia 14, és una sortida nocturna per l’entorn del riu Segre. La regidora de Turisme de l’ajuntament de la Seu, Gemma Tó, va destacar que la iniciativa és apta per a tots els públics i que consistirà en l’observació de muricecs, amb una xarrada i un taller per realitzar un cens d’aquest animal. La segona activitat serà el dia 15 i consistirà en una excursió per conèixer la vegetació i les aus carronyeres de la vall de Cabó. Aquesta iniciativa inclou una degustació de productes locals. I la tercera activitat, el dia 16, tindrà lloc a la vall de la Vansa per visitar l’església de Sant Julià dels Garrics i el riu de Bona. En aquest cas també està prevista una degustació de productes de quilòmetre zero.

La presidenta de l’àrea de Promoció de l’Alt Urgell, Carme Espuga, va indicar que totes les sortides es realitzaran amb acompanyament de tècnics i professionals locals. Els assistents rebran com a obsequi un frontal i una ronyonera. La iniciativa forma part del programa Festivals de Senderisme, organitzat des de fa nou anys per Idapa. Aquest any s’ha organitzat un total de dotze festivals.