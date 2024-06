Traslladen els serveis de salut mental a l'antic CAP

Els serveis d’atenció a la salut mental de l’Alt Urgell, actualment a les instal·lacions del centre cívic El Passeig de la Seu, passaran a estar situats a l’edifici de l’antic Centre d’Atenció Primària d’aquest municipi. Es tracta del servei de rehabilitació comunitària (SRC), el de l’hospital de dia de l’Alt Urgell i el del programa de serveis individualitzats (PSI), gestionats per Gestió de Serveis Sanitària (GSS), que ocuparan més de tres-cents metres quadrats de les antigues instal·lacions sanitàries. El procés per adjudicar el contracte de les obres d’adequació ha començat i es completarà durant aquest mes de juny. El termini d’execució dels treballs és de deu mesos. Els tres serveis estaran ubicats als baixos de la Fundació Sant Hospital de la Seu, on s’ubicava l’antic CAP, i ocuparan una superfície útil de 304 metres quadrats del total de 690 de què disposa l’equipament. Hi treballaran un total de set professionals: un psiquiatre, un psicòleg clínic, una treballadora social, un infermer, dos educadors socials i un terapeuta ocupacional. Les obres suposaran una inversió de 683.505 euros.

El centre, segons el projecte, comptarà amb un espai de recepció i d’espera, dos àrees d’atenció individualitzada, una àrea de gestió, dos sales polivalents, un magatzem, sala de cures i de medicació, sala de descans, lavabos i dutxes, vestidor i una cuina menjador. Segons la directora de centres de la Xarxa Hospitalària de l’Alt Pirineu, Palmira Borràs, les obres de reforma “estan enfocades a oferir un servei de millor qualitat” a les persones amb “problemes de salut mental i un millor entorn laboral als professionals sanitaris”. El gerent de la Regió Sanitària Alt Pirineu, Miquel Abrantes, va apostar per “reforçar l’orientació comunitària en la salut mental” per aconseguir que el sistema “funcioni en xarxa i faci abordatges integrals de les necessitats de les persones”. L’hospital de dia compta amb quatre places i durant tot l’exercici 2023 va atendre 27 pacients.

L’any passat l’hospital de dia de salut mental va atendre 27 pacients i l’SRC, 41 usuaris més

Té com a objectiu el diagnòstic i el tractament del pacient psiquiàtric en un moment agut o subagut de la seua malaltia. L’SRC compta amb quinze places i l’any passat va atendre 41 pacients.