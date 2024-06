La piscina avança la temporada i obre portes per a alumnes de les escoles

La piscina municipal de la capital de l’Alt Urgell va estrenar la temporada el cap de setmana. L’ajuntament ha avançat l’entrada en funcionament de l’equipament municipal igual que han fet altres municipis catalans davant de la demanda ciutadana. L’horari de funcionament habitual serà de les 10 del matí a les 20 de la tarda i la temporada s’allargarà fins a l’1 de setembre. La instal·lació esportiva i lúdica incorpora aquest estiu un nou sistema informatitzat amb una aplicació per a dispositius mòbils per a la venda d’entrades i abonaments. L’objectiu és facilitar la gestió als usuaris. La plataforma de compra d’entrades és a través de la pàgina web http://piscina.laseu.cat. La primera vegada és necessari accedir des d’un ordinador per registrar-s’hi. Una vegada efectuat aquest pas ja serà possible comprar les entrades des del web o des de l’aplicació, amb el telèfon mòbil.

Al marge de poder comprar les entrades i els abonaments, els usuaris disposen també d’informació sobre l’aforament de l’equipament. Una vegada feta la compra, l’usuari rep un codi QR que haurà de validar a l’entrada de la piscina. L’avanç de la temporada ha permès a les escoles fer una activitat lúdica.