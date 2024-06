Queixes per inseguretat a l'N-260

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera, va explicar que després d’alguns problemes amb propietaris de terrenys han hagut de modificar el projecte de construcció del pas de vianants de la N-260 a Castellciutat i de tornar a sol·licitar els permisos per abordar la millora. Va afegir que prepararan el plec de clàusules del concurs i que esperen començar les obres “en un termini màxim de tres mesos”. Una família veïna de Castellciutat va denunciar públicament ahir el retard en les obres per millorar la seguretat de la carretera N-260 al seu pas per aquesta població del municipi de la Seu. Es tracta d’una reivindicació històrica dels veïns i que l’ajuntament va anunciar que començarien a la primavera de l’any passat. L’agregat està partit pel pas de l’Eix Pirinenc i això obliga els veïns, alguns d’ells, famílies amb nens en edat escolar, a creuar la via per poder anar a l’escola. Alexandra Dequivre, mare de dos nenes de vuit anys i veïna de Castellciutat va voler fer públic ahir el seu malestar per la falta de solucions al problema.

“M’estic jugant la vida, tant la meua com la dels meus fills, cada dia perquè puguin anar a l’escola”, va lamentar ahir l’afectada. Va assegurar que “em fa pànic creuar tantes vegades la carretera” i que “puc arribar a tardar fins a deu minuts per fer-ho amb seguretat”. Joaquim Gomà, veí també del poble, va explicar que fa molts anys que està “acostumat a posar en risc la meua vida” i va considerar “lamentable i vergonyós” que després d’anys de promeses, “encara estiguem igual”. Creua la carretera per anar a comprar, cuidar el seu hort o per anar amb els amics a fer un cafè al bar del poble.

L’ajuntament ha reformat el projecte, que suposarà una inversió de més de 50.000 euros

Fa anys que els veïns reclamen la implantació d’un pas de vianants i l’entrada en funcionament del semàfor, instal·lat al punt quilomètric 229 de la carretera, però que està en desús des de fa anys. Segons el projecte de millora redactat, el dispositiu serà de llum ambra intermitent per senyalitzar el nou pas de vianants. També està previst instal·lar dos plafons lluminosos, un en cada sentit de circulació, que informaran de la velocitat dels vehicles que travessen per aquest punt de la carretera. Les obres suposaran una inversió que superarà els 50.000 euros. També s’adequarà el camí que transcorre des de la vorera de vianants que enllaça la plaça de l’Arbre fins al nou pas de vianants i s’habilitarà una marquesina amb una parada de transport públic al costat de la carretera N-260. En aquesta zona hi ha habitatges i també diverses empreses i un establiment hoteler i de restauració.