Demanen 12 anys de presó per violar una dona amb discapacitat psíquica a Lleida

La Fiscalia sol·licita una condemna de dotze anys de presó per a un home acusat de violar en dos ocasions una dona que té una discapacitat psíquica l’agost de l’any 2021. Es preveu que el judici se celebri el proper dijous 27 de juny a l’Audiència de Lleida. El Ministeri Públic acusa l’home de dos delictes d’abús sexual amb penetració.

Els fets, segons la Fiscalia, van tenir lloc el 15 i el 28 d’agost de l’any 2021 a la capital del Segrià quan l’acusat suposadament va forçar sexualment la víctima, a la qual coneixia anteriorment i de la qual sabia que tenia una discapacitat psíquica, aprofitant-se d’aquesta forma de la seua vulnerabilitat. Per tot això, l’acusa de dos delictes d’abús sexual i fa una petició de sis anys de presó per cada un d’ells. En aquest cas l’acusa d’abús sexual i no d’agressió perquè els fets van tenir lloc abans de la reforma del Codi Penal coneguda com la llei del només sí és sí. Així doncs, la modificació va entrar en vigor el 7 d’octubre del 2022 i les conductes que abans constituïen abús sexual es van integrar al delicte d’agressió sexual.A més dels dotze anys de presó, el Ministeri Públic sol·licita que a l’home també se li imposin 16 anys de llibertat vigilada i que indemnitzi la víctima amb 10.000 euros pels danys morals ocasionats. El cas va ser investigat pel Jutjat d’Instrucció 2 de Lleida.

Els Mossos d’Esquadra van tenir coneixement de 72 delictes contra la llibertat sexual entre gener i març d’aquest any a Lleida. Una xifra que es manté respecte als mateixos mesos del 2023. Segons el balanç de criminalitat d’Interior, el primer trimestre es van denunciar 16 violacions, dos menys que l’any passat.