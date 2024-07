Més de 500 preinscrits per a 40 places d'Inefc a la Seu d'Urgell

El centre d’Inefc Pirineus té 580 preinscrits, que opten a les 40 places que ofereix el centre de formació esportiva de la Seu per al curs vinent. L’alta demanda d’aquests estudis, amb 79 peticions en primera opció i una nota d’accés de 9,19, es va esmentar ahir en el ple municipal. El grup de Junts, a l’oposició, va felicitar durant el torn de precs i preguntes els responsables d’aquests estudis per la seua “consolidació”.

Durant el ple es va aprovar apujar un 3,5% la taxa del Conservatori de Música dels Pirineus, amb 17 estudiants a l’Alt Urgell. És resultat d’un acord entre el consistori de la Seu i els de Puigcerdà i Berga i té com a finalitat cobrir un augment de salari del personal d’aquest centre. L’increment de la taxa es va aprovar amb els vots a favor del govern de Compromís (PSC), ERC i la CUP i els vots en contra de Junts. Aquesta formació va argumentar que, abans d’apujar-la, els ajuntaments haurien d’haver intentat augmentar els ajuts de la Generalitat i la Diputació.

Així mateix, es va aprovar per unanimitat una moció dels grups de Junts, ERC i la CUP per reclamar una nova llei estatal a favor dels malalts d’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). També va rebre un suport unànime la moció de la CUP perquè la Seu se sumi al centenari del poeta Vicent Andrés Estellés i per a l’impuls a la llengua i la cultura catalanes.

D’altra banda, l’edil socialista Jordi Mas va demanar en el ple disculpes al personal de l’oficina tècnica municipal, després de referir-s’hi en la passada sessió plenària en termes que l’oposició va qualificar com una “falta de respecte”. “No vaig voler posar en dubte la vàlua de cap treballador”, va dir Mas, sinó “criticar l’acció de l’anterior equip de govern”.