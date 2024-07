L'Espai Ermengol mostrarà als veïns com elaborar formatgesEn el marc de la tretzenza edició del cicle 'Parlem de Formatge'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu va presentar ahir la 13 edició del cicle Parlem de Formatge, que organitza de manera conjunta amb l’ajuntament de la Seu. Destaca el nou enfocament formatiu que prendran les sessions, en detriment de ser un mer cicle de degustacions de producte lacti, amb la voluntat d’“ensenyar als veïns de la Seu i de la comarca de l’Alt Urgell a elaborar els seus propis formatges, iogurts i productes lactis”.

Ho va explicar la coordinadora del museu, Anna López, que va destacar que el canvi ha estat motivat per les peticions dels participants d’edicions anteriors. “Havíem detectat que els veïns volen aprendre a reaprofitar lactis i elaborar els seus propis formatges”, “busquem donar el valor que té el formatge per si mateix, no només com a producte de degustació”, va dir.

La tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, va destacar la importància de “viure el formatge” com a capital d’aquest producte que és la Seu. “El formatge no és només un aliment, és cultura del nostre territori, nosaltres som formatge”, va insistir.El Parlem de Formatge 2024 comptarà amb 7 propostes que tindran lloc a l’Espai Ermengol a excepció d’un contacontes, que se celebrarà a la biblioteca municipal. Començarà de forma oficial el 29 d’agost amb el taller Recuit i altres maneres d’aprofitar el xerigot a casa, a càrrec d’Aleix Solé, a les 18 hores. El preu és de 10 euros.Una de les novetats serà un taller de maridatge de vins amb formatges, el dia 30 de setembre a les 20 hores, a càrrec de Queviures Conxita. El cost és de 15 euros. El 5 d’octubre hi haurà una de les activitats ja consolidades, la degustació comentada dels guanyadors de la fira de formatges artesans del Pirineu de l’edició de l’any anterior, a càrrec en aquest cas d’Eugeni Celery, de Ca l’Eugene. El seguirà un contacontes al novembre i un taller d’elaboració de iogurt i mató. Totes les activitats requereixen inscripció prèvia.