La Seu renovarà la senyalització vertical dels carrers del munipici

La nova senyalització potenciarà monuments com la Catedral. - C. SANS

L’ajuntament de la Seu ha encarregat un estudi sobre la senyalització vertical dels carrers del municipi. El treball, que acaba d’adjudicar a David Busquets Malapeira per un cost de 16.698 euros (amb impostos), té per objectiu millorar la fluïdesa i la seguretat del trànsit rodat de la població. L’alcalde, Joan Barrera, va indicar ahir que l’últim estudi sobre la senyalització direccional de la Seu “és de fa 30 anys i ha quedat obsolet, amb contradiccions i senyalitzacions que poden millorar molt”. Va afegir que amb el pas dels anys s’han anat fent algunes actualitzacions però que “no són suficients per tenir una ciutat ordenada i amb la senyalització coherent”.

L’estudi, va explicar l’alcalde, ha d’estar llest aquest mes de setembre per poder encarregar els senyals nous i instal·lar-los “aquest mateix any”, va dir.Barrera va afegir que el consistori ha reservat una partida de 150.000 euros del romanent de tresoreria per fer front a la millora i a la redacció del projecte. D’aquesta manera, l’estudi permetrà valorar quins són els millors itineraris d’accés als pols d’interès i jerarquitzar-los en funció de la importància i la proximitat. Potenciarà la zona comercial, l’eixamplament i els principals serveis públics i turístics.

