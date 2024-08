Càsting de veïns de la Seu per a una campanya promocional del comerç

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) busca protagonistes per a la seua nova campanya publicitària sobre el comerç de la ciutat. Les persones voluntàries que siguin seleccionades a través del càsting que ha organitzat l’entitat es convertiran en la imatge del comerç de la capital de l’Alt Urgell.

Així mateix, sota el lema Soc de l’UBSU, soc 100% local, la iniciativa tindrà material publicitari tant en el lloc web de l’entitat com en diversos mitjans audiovisuals i materials publicitaris.La Unió de Botiguers fa una crida a participar en la iniciativa, que tindrà lloc el proper 31 d’agost, a partir de les 17.00 hores, a la sala polivalent del centre cívic El Passeig de la Seu d’Urgell. Poden formar-ne part veïns de tres franges diferents d’edat. La infantil és per a nens i nenes de fins a set anys d’edat. La de joves i adults, amb edats compreses entre els 16 i els 49 anys, i el col·lectiu sènior, per a veïns a partir dels 50 anys.Segons les bases del càsting, les persones interessades han d’omplir un formulari en línia, que poden trobar al web laseucomercial.cat, abans del proper dia 30. En el cas dels menors d’edat, la família ha d’indicar el nom complet i ha d’afegir el document d’identitat del tutor o tutora legal.La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell donarà a conèixer els seleccionats i seleccionades el proper dia 6 de setembre. Així, podrà consultar-se a través del lloc web de l’entitat: www.laseucomercial.cat.Els comerciants d’aquesta entitat han explicat que els guanyadors rebran un obsequi i se’ls citarà per a la sessió audiovisual de la campanya.