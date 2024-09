La Fira de Formatges creix i hi participaran 51 artesans

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’edició d’enguany de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que s’emmarca dins de la mil·lenària Fira de Sant Ermengol i se celebrarà del 18 al 20 d’octubre, comptarà amb la participació de 51 formatgeries. La Fira creix en estands i hi haurà cinc nous artesans presents al certamen. S’estrenaran al certamen la firma Kaiolar, procedent de Navarra, Baskaran-Idiazabal DO procedent del País Basc, i tres d’elaboradors del Pirineu Català, Tarrau, Peralada Mas Marcè i Blancafort.

Les novetats les va presentar ahir la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica de l’ajuntament de la Seu, Gemma Tó, que va destacar que el preu del tiquet de degustació “queda congelat en 9 euros”. Dona accés a sis degustacions i un vas d’aigua Pineo d’Estamariu. Igual que en l’edició anterior, l’ajuntament manté la venda de vasos i copes de vi no retornables. Tó, que va destacar que la mesura és per evitar la creació de residus, va animar els veïns a portar els recipients de l’any anterior per evitar haver de comprar-los.

En commemoració del 30è aniversari de la fira de formatges, l’ajuntament va anunciar ahir que atorgarà dos mencions honorífiques. Seran per a Joan Ganyet i Santi Mallol, com a alcalde de la Seu i regidor de Promoció Econòmica en el moment d’impulsar el certamen. Tó va destacar “la contribució amb el seu lideratge i dedicació perquè aquesta fira es converteixi en un referent del territori a tot Catalunya”. El reconeixement serà dissabte, dia 19 d’octubre, després de l’entrega de la distinció Amic del Formatge, que tindrà lloc a l’escenari del passeig Joan Brudieu a les 13.30 h. Precisament, l’ajuntament també va anunciar ahir que l’Amic del Formatge d’aquest any ha recaigut en l’Escola de Pastors i Pastores de Catalunya. D’altra banda, la formatgeria convidada serà Quesería Doña Francisca, procedent d’Extremadura. La fira tindrà un nou espai que es dirà Espai més que formatges, en què els assistents podran acompanyar la degustació de formatges amb diferents begudes. Destaca la presència del vermut de Sake de Seda Líquida, de Tuixent.