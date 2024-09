Proposen una terminal andorrana a l'aeroportPer evitar el pas per la duana

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) ha proposat crear una terminal andorrana a l’aeroport d’Andorra-la Seu per evitar haver de passar la duana després d’aterrar. La proposta la va fer el president del gremi andorrà, Gerard Cadena, en el marc de la Diada d’Andorra de la Universitat Catalana d’Estiu. La idea que va plantejar Cadena va ser la que els passatgers dels vols en direcció cap al Principat que arribin a la Seu puguin fer els tràmits fronterers en una zona habilitada al mateix aeroport per després poder acabar el trajecte en un tramvia directe fins a Andorra, sense parades i evitant passar pels controls de la frontera hispanoandorrana.

Per la seua banda, des del gremi empresarial andorrà van considerar que aquesta opció “donaria més autonomia al país”. Va destacar que el projecte requeriria “molts estudis econòmics per veure si compensaria una inversió així”, ja que el volum de persones que viatja de l’aeroport a Andorra podria no justificar el cost d’aquesta proposta, va afegir Cadena, que no va obviar que “faria falta la voluntat política dels dos governs d’Andorra i d’Espanya”.