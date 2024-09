Les obres a l'antiga caserna de Ciutadella, abans de final d'any

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres per enderrocar els edificis en mal estat de l’antiga caserna militar de la Ciutadella de Castellciutat que permetran construir un nou accés a la zona alta del poble començaran abans que acabi l’any. Ho va anunciar aquesta setmana l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, que ha aconseguit desencallar la millora de la seguretat d’aquesta zona, en la qual són habituals els actes de vandalisme i la celebració de botellons.

L’ajuntament acaba d’aprovar la creació de la junta de compensació per posar en marxa el pla especial de millora urbana d’aquesta zona. En formen part Cevasa, titular d’una part dels terrenys, i l’ajuntament. Barrera va explicar que la primera actuació serà la de la demolició i sanejament, que s’allargarà “entre dos i tres mesos”.De manera paral·lela haurà de començar la construcció del nou accés a Castellciutat. Aquestes obres “s’allargaran més i podrien començar a començaments d’any”, va afegir. Ambdós actuacions aniran a càrrec de Cevasa. Barrera va explicar que el sanejament de les estructures “urgeix perquè es troben en un estat ruïnós i suposen un important perill per als ciutadans. Malgrat estar tancat al públic, hi alguns entren i destrossen l’espai”. Cevasa també netejarà la vegetació i la runa acumulada.

L’ús que se li donarà a la Ciutadella està encara per determinar. L’equip de govern format per Junts i ERC va proposar la creació d’un hub tecnològic en aquests terrenys. Anteriorment, l’any 2007, l’ajuntament va aprovar un conveni amb Cevasa per construir-hi 140 habitatges i un hotel de 5.500 metres quadrats. Cap dels dos projectes no ha prosperat.“Estem oberts a qualsevol ús o aprofitament que tingui interès per a la ciutadania”, va concloure Barrera, que també va apostar per obrir l’espai com a zona de passeig “una vegada estiguin enllestides totes les actuacions de sanejament i els edificis que quedin dempeus siguin segurs”.