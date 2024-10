Arranca la festa de la tercera edat

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de la Seu va inaugurar ahir el programa d’activitats de la nova edició de la Festa de la Gent Gran. Destaquen 18 propostes lúdiques i festives que acabaran diumenge amb el colofó final de la setmana. Sota el lema Fem-la petar, el programa inclou novetats com la representació de l’obra de teatre Camins que parlen, amb la companyia La Fanga Escènica. Serà el 4 d’octubre, a les 20 hores.

La jornada inaugural va consistir en un aperitiu-concert, amb ball, a càrrec del Duet Daura, al parc del Cadí. Aquesta va ser una activitat exclusiva per a les residències de la ciutat. En acabat, una tertúlia des de la ràdio local de Ràdio Seu va servir per presentar tota la programació. A la tarda, i oberta a tota la població, va destacar una xarrada sobre l’Alzheimer.Avui, Dia Mundial de la Gent Gran, es preveu un taller de musicoteràpia a l’escola Municipal de Música (10.30 h). També hi ha una taula redona sobre testaments i donacions (sala de la Immaculada, a les 19 hores). Demà hi ha una excursió a Cardona per conèixer la muntanya de sal. La festa continuarà dijous amb visites guiades al museu de l’homeopatia i un concert. Divendres hi ha programada una caminada i una visita a l’ermita de les Peces, a Alàs.Entre les activitats més esperades destaca el ball cerdà intergeneracional, que serà a les 12 hores de dissabte, a la plaça de les Monges. El programa acabarà diumenge amb un dinar popular i el ball de final de festa. La regidora de la Gent Gran, Paqui Gómez, va destacar ahir que totes les activitats han estat organitzades “amb molt de coneixement, molt respecte i, sobretot, amb molta empatia cap a les persones a qui va dedicada la festa”.