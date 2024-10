Obres al túnel de Tresponts tallen la C-14

El punt de la carretera on desvien el trànsit. - C. SANS

Obres de manteniment al túnel de Tresponts, a Peramola, obliguen aquests dies a tallar la C-14 en els dos sentits entre les 8.00 i les 18.00 hores. En concret, l’actuació consisteix a millorar talussos i vessants entre els punts quilomètrics 149.1 i 152.3.

El trànsit és desviat per carreteres secundàries. La via, que enllaça les comarques del Segrià, Noguera, Alt Urgell i la frontera andorrana, suporta un elevat volum de trànsit. Així les coses, queda encara pendent regularitzar la velocitat de circulació a l’interior de la galeria. Més de dos anys i mig després d’inaugurar la infraestructura, la velocitat màxima dins del túnel és encara de 60 quilòmetres per hora. El motiu, segons el Govern, són problemes derivats de corrents a l’interior.La infraestructura va suposar una inversió de 35,4 milions d’euros.