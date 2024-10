Alerten que el narcotràfic es desplaça de la Jonquera a l'Alt Urgell i la Cerdanya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les xarxes internacionals de narcotràfic s’estan desplaçant de l’AP-7 a les carreteres de l’Alt Urgell i la Cerdanya per introduir substàncies estupefaents en altres països, segons va avançar ahir El Periódico. Ho fan al tenir les forces de seguretat identificats els patrons que seguien els traficants, que solien ser interceptats a la Jonquera. Davant d’això, les màfies continuen utilitzant un modus operandi similar, però modificant la caracterització dels actors i les rutes escollides.

En aquest sentit, aprofiten la C-16 i la C-17, a la qual es pot accedir per la C-13 i que està connectada amb la primera, al desembocar les vies a diverses estacions d’esquí del Pirineu català. Així, els actors interpreten ara un paper en el qual són aficionats a l’esquí per camuflar-se entre la multitud, ocultant les drogues –principalment cocaïna, drogues de disseny i haixix– en dobles fons al motor, les portes, el maleter i altres parts del vehicle. En aquest sentit, el diari assegura que les organitzacions criminals estan “satisfetes per l’excel·lent balanç de la temporada 2023-2024” a la Cerdanya i l’Alt Urgell i que han planificat “augmentar els enviaments en aquesta campanya”, la qual cosa preveu portar a terme també amb joves catalans.