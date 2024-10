La fira aposta pel públic infantil

Les activitats es concentraran al carrer Canonges de la Seu. - C. SANS

La Fira de Sant Ermengol d’aquest any, que començarà la tarda del dia 18 i acabarà a última hora del diumenge dia 20, amplia la programació amb l’organització d’una nova proposta dirigida al públic familiar. L’àrea de promoció econòmica va presentar ahir la primera edició de la Fira Xica, perquè “els nens i nenes, des de ben petits, coneguin el món del formatge d’una manera lúdica i divertida”, segons la regidora d’aquesta àrea, Gemma To. Aquesta iniciativa, va afegir la regidora, busca també incloure el carrer Canonges dins de la fira mil·lenària, dinamitzant-la amb activitats per a tota la família.

La fira proposa una desena d’activitats, que es concentraran dissabte i diumenge. El primer dia, el 19, en horari de les 11 a les 13.30 hores i de les 16 a les 20 hores, i diumenge, de les 11 a les 13.30 hores i a la tarda, de les 16 a les 19 h. El carrer Canonges serà el punt neuràlgic, amb jocs gegants, jocs d’astúcia amb el formatge, degustacions de lactis, un photocall de formatges, sortejos de productes de la Cooperativa Cadí, jocs de taula, un taller d’escuts, camallargs, espectacles teatrals, contacontes i l’actuació dels armats locals.

El fil conductor de la Fira Xica serà els ratolins i les ratetes que estaran amagats pel carrer Canonges perquè no s’escapin cap al passeig Joan Brudieu, espai on estarà ubicada per primera vegada la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que arriba a la trenta edició. Els petits hauran d’aconseguir un total de sis bonificacions que obtindran superant diverses proves i així participaran en el sorteig d’una minilletera. Totes les activitats de la Fira Xica són gratuïtes.