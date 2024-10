La Seu apuja un 30% el rebut de l'aigua als que més en consumeixen

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple celebrat ahir a l’ajuntament de la Seu va acordar crear un nou tram a la taxa pel servei de l’aigua potable que es traduirà en un increment del 30% en la part municipal del rebut per als usuaris que més en consumeixin. La mesura, segons l’equip de govern (Compromís per la Seu), preveu que el primer tram de consum no pateixi cap increment. El segon, que abans anava de 15 a 60 metres cúbics d’aigua, serà d’ara endavant de 15 a 30 metres i registrarà una pujada del 2%. Se li suma un nou tram de 31 a 60 metres cúbics, al qual s’aplicarà la pujada del 30%. El quart i últim tram tindrà un increment del 10%. La modificació va comptar amb el suport del grup d’ERC i la CUP, mentre que Junts va votar-hi en contra. Jordi Fàbrega, de Junts, va qüestionar la mesura i la va valorar d’“injustificable”. Va afegir que tant aquesta pujada com la resta podien evitar-se “amb l’ingrés addicional que ha rebut el consistori de la participació en els tributs de l’Estat del 2022, de 747.000 euros”.

El ple va aprovar també, amb el suport d’ERC i la CUP, incrementar un 1,6% l’Impost sobre Béns Immobles. Fàbrega va criticar la pujada, “que suma el 5,2% en els dos últims anys, una xifra per sobre de l’IPC”, va dir. La tercera ordenança incrementada és la de les escombraries, que serà més elevada per als usuaris que no reciclen. La taxa s’incrementarà entre un 13% (per als veïns que reciclen bé i reben les bonificacions previstes) i un 21,5% (els que no reciclen correctament). El ple va aprovar també l’ordenança que regularà la zona blava.Així mateix, va tirar endavant el projecte executiu de l’edifici d’Inefc Pirineus redactat per Cerouno Arquitectos SCP+OP. TEAM Arquitectura SLP. El pròxim pas ara serà licitar les obres perquè puguin començar la primavera que ve i que estiguin a punt el mes de setembre del 2026. Suposarà una inversió d’11,5 milions d’euros. Les instal·lacions provisionals de Les Monges acullen aquest curs un total de 160 alumnes.