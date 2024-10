El radar inactiu durant 20 anys a la C-14 que començarà a multar infraccions

El radar instal·lat fa gairebé 20 anys al costat de la Farinera de Coll de Nargó no ha funcionat mai. - C. SANS

El Servei Català de Trànsit té previst resituar i activar, després de gairebé dues dècades, el radar de la carretera C-14 situat als afores de Coll de Nargó. L'aparell, que controla els vehicles que circulen en sentit Lleida, va ser instal·lat fa prop de 20 anys però ha estat inoperatiu tot aquest temps per la manca de connexió elèctrica.

Amb l'objectiu de millorar la seguretat a la travessia de la C-14, Trànsit instal·larà el radar uns metres abans de l'entrada del nucli urbà i en el sentit contrari a l'actual, és a dir, per als vehicles que circulin en direcció a Andorra. La proximitat amb el poble permetrà que el dispositiu disposi d'electricitat per funcionar correctament.

Mesures insuficients per reduir la velocitat

L'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, va explicar que esperen que aquesta mesura contribueixi a millorar la seguretat de la travessia. "A començaments de l'any 2022 la Generalitat va instal·lar dos semàfors amb un botó i un pas de vianants. És molt lamentable, però els vehicles continuen circulant a velocitats molt inapropiades", va afirmar.

La millora de la seguretat de la travessia és una llarga reivindicació dels veïns. L'ajuntament sol·licitava la construcció d'una rotonda, les obres de la qual estan en licitació, i el Govern va aprovar la instal·lació dels semàfors, un en cada sentit de la marxa i amb botó perquè els vianants l'accionin per poder travessar la via. La millora va incloure pintar diversos passos de vianants, la construcció d'una vorera a banda i banda de la carretera i la millora de l'enllumenat.

Tràmits per a la reubicació del radar

Per la seva banda, Trànsit va sol·licitar la llicència d'obres per instal·lar el radar al costat de l'entrada del nucli urbà fa aproximadament un mes. Després de disposar de l'autorització del servei territorial de Carreteres a Lleida, es preveu que el trasllat del dispositiu es realitzi "durant els propers dies".

Segons dades del Servei Català de Trànsit, actualment hi ha uns 250 radars fixos operatius a les carreteres de Catalunya. Aquests dispositius tenen com a objectiu controlar la velocitat dels vehicles i sancionar aquells que superin els límits establerts, contribuint així a la seguretat viària.

No obstant això, no és infreqüent trobar casos de radars que, per diverses raons, romanen inactius durant llargs períodes de temps. Això pot ser degut a problemes tècnics, manca de manteniment o, com en el cas de Coll de Nargó, per la falta de subministrament elèctric necessari per al seu funcionament.

La reubicació i activació del radar de la C-14 a Coll de Nargó, després de gairebé 20 anys d'inactivitat, és una mesura més per millorar la seguretat de la travessia, on els vehicles continuen circulant a velocitats inapropiades malgrat les recents millores realitzades.