Presó provisional sense fiança per als dos detinguts per un robatori violent a la Seu d'Urgell

El jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d'Urgell ha dictat presó provisional sense fiança per als dos homes detinguts dimarts per un robatori violent al municipi. Es tracta de la mateixa mesura que la fiscalia havia sol·licitat per als dos individus, amb nombrosos antecedents. En aquesta ocasió, els fets van tenir lloc durant la nit de dilluns passat, quan els dos homes van intimidar amb una navalla i van arraconar un ciutadà en un carrer de la Seu d'Urgell per robar-li els diners que duia a la cartera. Un cop la víctima va denunciar els fets, els investigadors policials van poder esbrinar que els lladres havien estat detinguts anteriorment per altres fets ocorreguts a la població.

Finalment, els agents els van localitzar i detenir aquest dimarts a la Seu d'Urgell. Un d'ells, a més, duia la navalla que havia utilitzat la nit anterior. Es dona la circumstància que aquesta persona té una ordre judicial en vigor d'un jutjat de Tarragona per la qual té prohibit portar armes. Per aquesta raó, també va ser detingut per un trencament de condemna.