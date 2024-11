Ordenança per posar fi a l'acampada lliure

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alàs i Cerc impulsa una ordenança per regular el civisme, la convivència i la circulació a la via pública. El municipi no disposava fins ara d’aquesta eina, que “permetrà limitar i ordenar l’acampada lliure” als carrers del nucli urbà, segons van explicar ahir des del consistori. L’increment del turisme d’acampada dels últims anys ha acabat sent un problema al municipi. Els voltants del camp de futbol municipal, als afores del nucli urbà i situat al costat del riu Segre, i la zona d’estacionament del cementiri municipal s’han convertit en punts habituals amb presència elevada de furgonetes camperitzades i autocaravanes.

L’ordenança, que està ara en període d’exposició pública, preveu sancions que aniran dels 100 als 300 euros, en funció de si la infracció és considerada com a lleu, greu o molt greu. La normativa “servirà també per posar fi a l’incivisme de les persones que abandonen escombraries a l’exterior dels contenidors”, van afegir les mateixes fonts.

Van assegurar que és habitual veure com “veïns d’altres municipis venen fins al nostre per abandonar els seus residus perquè resulta molt més discret deixar-los en un poble poc poblat que en un de gran com la Seu d’Urgell”. “La nostra única voluntat és posar ordre”, van concloure.