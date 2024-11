La detinguda pel crim de Coll de Nargó hauria drogat amb pastilles a la seua filla

Publicat per Cynthia Sans REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

La veïna de Sant Julià de Lòria acusada de matar la seua filla a Coll de Nargó podria haver subministrat pastilles –sedants– a la nena, de sis anys. Aquesta és la principal hipòtesi amb què treballa la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran segons van apuntar ahir fonts solvents. La mare, assenyalen les fonts, hauria ingerit així mateix amb la seua pròpia vida. Val a recordar que la menor no presentava signes externs de violència, com va informar ahir SEGRE. La policia catalana va informar que la dona passarà presumiblement avui a disposició judicial al jutjat de la capital de l’Alt Urgell.

Fonts del Principat properes a aquest cas van explicar que la desaparició de la dona i la menor d’edat, denunciada als Mossos divendres, va ser considerada d’una “desaparició de risc” a l’estar passant la progenitora per un mal moment a nivell psicològic. Van afegir que precisament els problemes de trastorn mental que patia la dona havien fet que l’àvia materna tingués la guàrdia i custòdia de la petita.

La menor va ser localitzada en un torrent pròxim a una granja abandonada coneguda com Cal Magí, propera a la zona del dipòsit d’aigua de Coll de Nargó, més amunt de les escoles i del museu Dinosfera. La dona no tenia cap relació amb cap veí d’aquest municipi de l’Alt Urgell. L’alcalde, Martí Riera, va explicar que “va escollir Coll de Nargó com podia haver escollit un altre poble proper”. L’edil va explicar que “els veïns estan consternats pels fets” i va lamentar “no haver pogut arribar a temps per salvar la petita”. L’alerta sobre la presència de la dona la van donar els responsables de l’Hotel Betriu del municipi. Van explicar que va entrar a comprar dos ampolles d’aigua i va demanar informació sobre l’autobús que anava cap a Organyà.

A Sant Julià de Lòria hi continuava havent ahir una forta commoció. El comú va decretar una jornada de dol parroquial per la mort de la menor. Es van suspendre totes les activitats públiques, entre les quals la de l’elecció dels representants del consell infantil per al comú i una conferència sobre joves promeses internacionals.

La petita formava part de la coral Rocafort de Sant Julià, que ahir va comunicar que també ha suspès el pròxim concert programat.

A l’escola en la qual la petita cursava segon de Primària, els alumnes van rebre l’ajuda d’un grup de psicòlegs coordinats entre el ministeri d’Educació i l’àrea de Salut Mental del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària.